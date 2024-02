Gustariso 2024 | l’ottava edizione celebra il Carnaroli con nuove formule e sapori

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Con la sua ottava, dal 12 febbraio al 10 marzo torna – con il patrocinio di Ente Nazionale Risi –, la rassegna gastronomica nata per divulgare l’origine storica del risoe per promuovere la varietà originale di questa eccellenza gastronomica italiana, selezionata nel 1945 dal risicoltore e agronomo Angelo De Vecchi nelle risaie che un tempo circondavano la Città di Paullo (Comune della Città Metropolitana di Milano).ilconFulcro della manifestazione, il riso cucinato nei 16 ristoranti aderenti sarà della massima qualità, 100%, prodotto a partire da semente ...

Un percorso gastronomico che, a partire da Paullo (Città del Carnaroli), attraversa l'asse Milano-Lodi per celebrare il Re dei risotti con le ricette esclusive di 16 chef in altrettanti ristoranti ...Alla sua ottava edizione, dal 12 febbraio al 10 marzo 2024 torna Gustariso, la rassegna gastronomica più attesa dagli amanti del risotto. Lungo la Strada Del Gusto, sull'asse Milano-Lodi, 16 ...