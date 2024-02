Guida semiseria per sopravvivere a Sanremo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Se non siete mai stati adurante la settimana del Festival, è difficile capire quale circo si muova dentro i palazzi, tra le vie del centro storico, in ogni centimetro quadrato di questa città. Se ci siete stati per lavoro, allora sarete sicuramente d’accordo con me: questa città e questa settimana sono un delirio cosmico. Qui «ci si conosce tutti come in un paese, sempre le stesse facce mese dopo mese, e il giorno cambia leggi e cambia governi, e passano le estati e passano gli inverni, la gente disopravvive sempre»: ecco, la citazione musicale, visto il contesto, l’abbiamo fatta, ma il concetto è proprio questo. Ale persone sono quasi sempre le stesse. I novellini, quelli del primo anno, li riconosci subito: presi da un entusiasmo fanciullesco e dalla paura di perdersi qualcosa, corrono da una parte ...