Guida al Super Bowl LVIII

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Se è vero che la vendetta è un piatto che va servito freddo, quattro anni sono un tempo di attesa più che sufficiente. In questo lasso di tempo, infatti, i San Francisco 49ers sono rimasti al vertice della NFL senza tornare al, mentre i Kansas City Chiefs ne diventavano habitué, sconfitti nel 2021 e vincitori nel 2023. Ora, la sorte ha dato a San Francisco la possibilità di vendicare la sconfitta del 2019, per giunta proprio contro la squadra che le tolse la possibilità di laurearsi di nuovo campione dopo 25 anni. Esatto, proprio quei Chiefs che hanno vissuto una stagione regolare tra luci, ombre e la sensazione che questo potesse non essere il loro anno, soprattutto per alcune mancanze strutturali sul lato offensivo del pallone. I Niners, dal canto loro, nonostante una piccola crisi di metà stagione, hanno sempre veleggiato in cima alla ...