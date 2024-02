Guerra | ultime notizie Zelensky annuncia la sostituzione del capo delle forze armate Israele libera 71 palestinesi detenuti a Gaza

(Di giovedì 8 febbraio 2024) «Gli israeliani sono stati disumanizzati nel modo più orribile il 7 ottobre», ha detto Blinken in un discorso in una conferenza stampa a Tel Aviv. Le indagini sulle carte segrete di Joe Biden si sono concluse senza accuse

Nella città più a sud della Striscia è rifugiata più della metà dei 2,3 milioni di abitanti dell'enclave palestinese ammassati in condizioni disumane al confine con l'Egitto. Il Cairo avverte Tel Aviv ...Nella città russa di Orenburg si è tenuta una cerimonia di addio per l'equipaggio dell'aereo militare precipitato il 24 gennaio scorso nella regione di ...Non si è ancora posata la polvere dell’accordo in Ue per il nuovo pacchetto di aiuti (50 miliardi di euro) all’Ucraina e già cresce il ...Read more ...