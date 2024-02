“Guardate | è lui!” Sanremo 2024 | fuori dall’Ariston con un cartello contro Amadeus Il pubblico lo riconosce ed è il gelo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dall’emozione di Giovanni Allevi al ‘Ballo del Qua Qua’ di John Travolta, criticatissimo in rete a suon di meme e battute, la seconda serata diè stata ricca di emozioni ma anche di risate. Giorgia ha fato da co-conduttrice die ha incantato la platea al suo primo ingresso all’Ariston dove si sono esibiti 15 cantanti su 30 e dove la top 5 – con i voti delle radio e televoto – ha premiato Geolier, primo nella classifica parziale. >>>>, chi sono tutti i cantanti in gara >>>>: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori conClassifica non proprio gradita alin sala, che si è prodotto in sonori fischi all’annuncio del quarto posto ...