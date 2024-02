“Guardate che fa” Sanremo 2024 | Gianluca de Il Volo lascia il palco e corre in platea | il momento commovente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024)super emozionante anella seconda serata del 7 febbraio. ProtagonistaGinoble de Il. Lui, insieme a Piero Barone ed Ignazio Boschetto, hanno intonato la canzone Capolavoro. Poi alla fine dell’esibizione ecco che è successo qualcosa di meraviglioso, con il tenore che ha iniziato are con dei fiori in mano per raggiungere il pubblico dell’Ariston. Al’obiettivo diGinoble de Ilera uno in particolare, infatti ha visto dove era posizionata una persona per lei speciale e si è immediatamente fiondato da lei. Le telecamere della Rai hanno ripreso tutta la sua corsa, inquadrando colei che è rimasta estremamente emozionata da quel gesto del giovane artista, ...