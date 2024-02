Grimaldi a Fanpage | “Dobbiamo abolire la precarietà | Italia è Paese in cui si è poveri pur lavorando”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Io credo che il più grande contraccettivo sia proprio ladelle giovani generazioni, che fuggono da questo. Ecco l'immigrazione che dovremmo contrastare, quella dei troppi giovani che studiano e hanno dei contratti da fame. Questa è l': unin cui si lavora e si è lo stesso": lo dice Marco, deputato di AVS, in un'intervista con.it.

L’attuale re Carlo e Carolina di Monaco si sono frequentati per un certo periodo, facendo sperare le rispettive famiglie in un matrimonio reale ...La Camera ha approvato il ddl Capital: è passata così, con l’astensione delle opposizioni, la norma che riforma la Borsa italiana ...La principessa Charlene di Monaco ha recentemente compiuto 46 anni, ma la notizia che ha attirato l'attenzione non riguarda le celebrazioni del suo compleanno. Piuttosto, si tratta delle rivelazioni d ...