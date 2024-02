Gregorio Paltrinieri | L' ultima sfida olimpica del nuotatore italiano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Quella che potrebbe essere l’stagione in acqua diè idealmente cominciata al largo di Doha, nel Qatar. Con un quinto posto nellamondiale sui cinque chilometri di fondo (bronzo all’altro azzurro Acerenza, ha vinto il francese Fontaine davanti al connazionale Olivier). Una volata finale “sporca” è costata la medaglia al Delfino di Carpi. Che magari potrà rifarsi già oggi: Greg difende con compagni e compagne il titolo iridato nella 4x1500 mista. La coda? Questo è l’anno della Olimpiade parigina. La quarta per, che fu già protagonista ai Giochi londinesi del 2012. Rio e Tokyo hanno consacrato il suo prestigio. In mezzo è passata una vita e forse Los Angeles 2028 è troppo lontana per il conterraneo Dorando Pietri, il maratoneta che con Greg condivide le ...