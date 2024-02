Greenock Morton vs Motherwell – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ilaffronterà venerdì 9 febbraio il, squadra di seconda fascia, con in palio un posto nei quarti di finale di Scottish Cup. I padroni di casa sono una delle sette squadre fuori dalla massima serie rimaste in gara quest’anno e hanno battuto il Montrose per raggiungere questa fase, mentre gli ospiti hanno sconfitto l’Alloa Athletic. Il calcio di inzio divsè previsto alle 20:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlaffronta la sfida di venerdì con l’obiettivo di accedere ai quarti di finale di Scottish Cup per la prima ...