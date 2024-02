Graziani | «Inter pronta per due competizioni? Inzaghi guarda una cosa»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Fra due settimane l’avrà di nuovo il doppio impegno, Serie A e Champions League.venuto stamattina durante Il Processo di Sportiva su Radio Sportiva, spiega perchépreferirà una delle due. LA SCELTA – Per Francescol’darà il massimo delle energie sulla Serie A: «È l’obiettivo, fra virgolette, più accessibile. La Champions League è una competizione corta, dove può succedere di tutto e lo sappiamo. L’anno scorso quella finale ha dato la consapevolezza di più autostima, l’se la gioca in tutte le due. Ma un occhio al turnover Simonelo dà, perché per come si stanno mettendo le cose se non dovesse vincere lo scudetto sappiamo ...

Fiorentina e Inter arrivano alla partita di stasera con due destini differenti: una è in corsa per il quarto posto, l’altra per tornare in testa ... (inter-news)

Intervistato da Tag24, Ciccio Graziani ha parlato della prossima gara della Roma. I giallorossi sabato pomeriggio all'Olimpico affronteranno l'Inter. "È la prova del nove, soprattutto perché per la ...Graziani ha promosso il colpo a zero dell’Inter, che per l’estate ha già prenotato Piotr Zielinski. L’ex giocatore elogia tanto Beppe Marotta. PROFESSIONISTA - Ciccio Graziani, a Radio Sportiva, non c ...Roma-Cagliari, Graziani, che con la maglia giallorossa ha vissuto tre stagioni, è intervenuto in esclusiva a Tag24 ...