Grassina | grinta Meacci | Ora dobbiamo risalire

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "E’ la gara più importante della prossima giornata, la quinta di ritorno del girone C". Il difensore del, Francesco, inquadra così questo match clou di domenica con il Sansovino.che nonostante i suoi 44 anni compiuti ogni volta che viene chiamato in campo cerca di dare sempre il massimo grazie alla sua lunga esperienza in tanti campionati giocati nei dilettanti. A cuore aperto il difensore rossoverde puntualizza anche che per la sua squadra questa sfida sul campo aretino è abbastanza delicata, perchè è in ballo una grossa fetta di possibilità di poter avvicinarsi al secondo posto. "E’ proprio è una gara più importante. – puntualizza– Dopo il pareggio sul campo della capolista Affrico, ilè reduce da due vittorie e un pareggio. Dimostrazione che la squadra con ...