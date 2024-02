“Grande Fratello” | i concorrenti escono dalla casa e il pubblico si infuria | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 8 febbraio 2024) News Tv, “” news, continuano le sorprese insolite in questa edizione del programma Mediaset. Poche ore fa, alcuni deie inquilini dellasono usciti“porta rossa” destando diverse perplessità nel. Eccoè successo. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: “”, Anita rivela quando torna Garibaldi dopo il malore Leggi anche: “”, si mette male per Massimiliano dopo le frasi su Beatrice “” news: ecco cos’è successo Che questa edizione del “” non fosse come le altre, lo avevamo intuito. Ciò che rende interessante lo show è ...