Grande festa per il conto alla rovescia

(Di giovedì 8 febbraio 2024)a Livigno per il meno due anni all’inizio dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, l’appuntamento in assoluto più atteso, per lo sport italiano, e anche un traguardo verso il quale tutta la comunità del piccolo Tibet si sta muovendo con entusiasmo e partecipazione. Livigno, infatti, sarà la località italiana che assegnerà il maggior numero di medaglie premiando i campioni olimpici delle 24 discipline di snowboard e freestyle. L’inizio ufficiale del count-down è coinciso con numerose celebrazioni e instzioni in tutta Italia, ed è stato accolto con calore da tutta la popolazione, che ha potuto godersi lo show dei maestri di sci, rivisitato in chiave Olimpica. Gli sciatori, infatti, con l’aggiunta speciale di una decina di ex atleti olimpionici, originari di Livigno, hanno dato vita ad una spettacolare ...