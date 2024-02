Grande Emozione a Sanremo | Giovanni Allevi Commuove il Pubblico!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di giovedì 8 febbraio 2024) A2024ha emozionato il pubblico dell’Ariston ed i telespettatori con il racconto toccante della sua malattia. #2024 #Immerso in un’atmosfera elettrizzante,ha fatto il suo trionfale ritorno a, accolto da un’ovazione che ha riempito l’aria di pura. Con il suo caratteristico berretto adagiato sui riccioli grigi, ha poi scelto di liberarsene, simbolo di un rinnovamento, per accogliere “il nuovo”. Questo artista, che ha dovuto fare i conti con una lunga pausa dovuta al mieloma multiplo, ha condiviso un sorriso carico diprima di avventurarsi in un monologo che ha toccato le corde più ...