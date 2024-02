Grammy Awards 2024 | le acconciature vintage come quella di Lana Del Rey

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 8 febbraio 2024)Del Rey torna sul red carpet e, in occasione dei, rispolvera l’acconciaturache ingloba diverse tendenze, dal Balletcore al gothic look. Ma non è l’unica ad aver scelto un hair look retrò. Aisi rispolvera il, non soltanto attraverso il guardaroba ma anche tramite scelte estetiche ben precise. Le, ad esempio, predominano nel campo delle influenze beauty. Nello specifico, alcune star hanno dimostrato cheè tendenza. Una dimostrazione evidente èdiDel Rey, riapparsa sul tappeto rosso promuovendo uno gothic look che si sposa perfettamente con l’acconciatura ...