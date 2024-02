Gorgonzola DOP ritirato dai supermercati per rischio Listeria | l’allerta del Ministero della Salute

Il ministero della Salute invita a restituire il prodotto: “Possibile rischio microbiologico per presenza di Listeria M. in crosta” (repubblica)

Gorgonzola DOP richiamato dai supermercati - pericolo listeria : coinvolti diversi marchi

Nuova allerta per quanto riguarda un cibo rapidamente ritirato dai supermercati italiani. Per quanto ciò accada in tempi celeri, è prevedibile come ... (quifinanza)