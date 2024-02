Golf | Lombard e Wu in testa al Qatar Masters 2024 | Migliozzi e Celli partono bene

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Zandere Ashun Wu sono i primi leader del. Il sudafricano e il cinese guidano dopo le prime 18 buche a Doha con lo score di -5. Per entrambi giro bogey free, effettuato però sostanzialmente “al contrario”, nel senso che Wu è partito dalla 10 e, come da normalità, alla 1. Terza posizione per quattro, che si trovano a -4: si tratta del danese Niklas Norgaard, del sudafricano Jaco Prinsloo, del francese Clement Sordet e dell’australiano Haydn Barron, tutti con almeno un bogey durante il loro giro.: al Phoenix Open è caccia al tris per Scottie Scheffler Più ampio il novero dei settimi, che comprende l’aussie Harrison Endycott, il neozelandese Daniel Hillier, il tedesco Maximilian Rottluff, il sudcoreano Sung Kang, il nordirlandese Tom McKibbin, ...