Golf Bertoni alza a Cervia la Coppa di Apertura

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sabato scorso l’Adriaticdiha dato il via alla lunga stagione agonistica dopo la pausa invernale. Una ripresa "soft" con i giocatori impegnati nelladisulla distanza di nove buche. Il percorso Blu si è mostrato in ottime condizioni e il vincitore Guidolo ha domato in 40 colpi, quattro oltre il par. Nella categoria netta Nevio Giovannini (20) ha superato di misura Emilio De Cesari al termine di un avvincente testa a testa. Il secondo fine settimana di febbraio sarà caratterizzato da due appuntamenti, così come avverrà per buona parte della stagione. Per il circolo romagnolo il 2024 sarà un anno molto importante poiché, dal 27 al 30 giugno sarà palcoscenico dell’Open d’Italia, evento che richiamerà i miglioriisti del Vecchio Continente. La ...