Gli Stati Uniti cominciano a perdere la pazienza con Israele

Oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).Mercoledì il Senato degli Stati Uniti ha respinto un disegno di legge che conteneva misure per contrastare l’immigrazione irregolare insieme ad aiuti economici per l’Ucraina e per Israele, che gli Sta ...In deroga al paragrafo 1, gli emittenti possono assegnare i proventi di una o più obbligazioni verdi europee in essere a un portafoglio di immobilizzazioni o attività finanziarie conformemente ai crit ...