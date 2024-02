Gli spari dal balcone | il blitz della polizia | i cadaveri in casa Orrore a Napoli

Pubblicato il 8 Febbraio, 2024 Un uomo armato si è barrica to in casa nel quartiere di San Giovanni a Teduccio , a Napoli. E’ quanto riferito ... (dayitalianews)

Napoli - uomo armato in casa e spari a San Giovanni a Teduccio : «Uccisa la moglie»

Terrore in mattinata a San Giovanni a Teduccio, in via Raffaele Testa, dove all'interno di un appartamento sono stati esplosi numerosi colpi di ... (ilmattino)