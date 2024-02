Gli ospiti e la scaletta della terza serata di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Terzo appuntamento con. Stasera si esibiranno i 15 artisti che ieri non si sono esibiti, ma si sono trasformati in co-conduttori insieme ad Amadeus. Una novità di quest’anno voluta dal direttore artistico che sembra essere stata apprezzata dal pubblico e dagli stessi cantanti. A votare saranno sempre il pubblico da casa, attraverso il televoto, e la Giuria delle Radio che ieri ha messo in cima alla classifica Geolier e Irama davanti ad Annalisa. Al termineAmadeus comunicherà i titoli delle canzoni che occupano i primi 5 posticlassifica. Ladi gara (per ordine di uscita dei cantanti) Il tre presentato da Loredana Bertè Maninni ...