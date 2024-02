Gli avversari Spal | c’è chi sta peggio | la Recanatese non vince da tre mesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Poche squadre attraversano un momento più negativo della, ma da quasi trelaè nettamente la formazione più in difficoltà del campionato. Basti pensare che l’ultima vittoria dei marchigiani risale al 12 novembre (4-1 contro l’Olbia). In quella fase la squadra di Pagliari occupava il sesto posto in classifica, ma più in generale è rimasta in piena zona playoff per 12 giornate consecutive dando la sensazione che centrare l’obiettivo salvezza rappresentasse quasi una formalità. Improvvisamente invece i giallorossi hanno cominciato a perdere terreno, collezionando sconfitte e prestazioni via via sempre più preoccupanti. Il bilancio degli ultimi 11 turni parla chiaro: tre pareggi e otto sconfitte, un ruolino di marcia che nel periodo in questione non ha eguali (solo l’Olbia si avvicina, con cinque punti all’attivo). Ma ...