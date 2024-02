Gli attori di “Mare Fuori” tornano a Sanremo con un messaggio di sensibilizzazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl cast ditorna sul prestigioso palco dell’Ariston. Durante la seconda serata del Festival di2024, gliMassimiliano Caiazzo (Carmine Di Salvo), Matteo Paolillo (Edoardo Conte), Domenico Cuomo (Gianni Cardiotrap), Maria Esposito (Rosa Ricci), Francesco Panarella (Luigi Di Meo detto Cucciolo), Antonio D’Aquino (Milos) e Yeva Sai (Alina) hanno unito le forze per sensibilizzare il pubblico sulla violenza di genere. I ragazzi che popolano la famosa serie Rai hanno recitato un pezzo scritto da Matteo Bussola, mettendo in luce l’importanza di affrontare questo delicato tema. A conclusione, hanno emozionato il pubblico eseguendo l’amata sigla della fiction, “‘O mar for”. L’evento è stata anche l’occasione per promuovere la quarta stagione, già disponibile in ...