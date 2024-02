Gli agricoltori vogliono prendersi il palco di Sanremo e Roma con la forza

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Se non potremo salire suldell'Ariston, saremo costretti a concentrare su, a partire da domani, tutti i trattori dei presidi della Lombardia, del Piemonte e della Liguria". È l'ultimatum lanciato dal movimento "Riscatto agricolo" ai vertici Rai in merito alla loro presenza durante una delle serate della 74esima edizione del festival di. Il secondo, a dire il vero, lanciato quest'oggi dallo stesso movimento. Oltre a quello sanremese, anche a, dalla Nomentana, Riscatto Agricolo ha chiesto un incontro immediato al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida (impegnato a Berlino) "o i trattori entreranno in città" per creare caos e disagi. Il suo collega Giancarlo Giorgetti, nel frattempo, ha però aperto all'ipotesi di inserire una delle loro richieste, il taglio dell'Irpef ...

Circa 1500 persone con 10 trattori si ritroveranno, Domani mattina, in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione di Riscatto agricolo . ... (feedpress.me)

Il ministro Giorgetti ha confermato che "è in corso di valutazione un intervento in materia di esenzione per l'Irpef per gli imprenditori agricoli". ... (fanpage)

Fiumicino, 8 febbraio 2024 – Ancora in Protesta , ancora in presidio senza abbandonare le proprie rimostranze: gli agricoltori e i produttori ... (ilfaroonline)

Nella tarda mattinata di ieri giovedì 9 Febbraio, un folto numero di agricoltori, con i propri trattori sono partiti per unirsi e dare man forte al gruppo dei loro colleghi già in protesta organizzata ...Riflettori puntati sulla vertenza trattori e sulle richieste degli agricoltori. Il governo Meloni sta lavorando alacremente per trovare una soluzione ...La protesta dei trattori è arrivata anche a Sanremo. Gli agricoltori sono arrivati in Liguria con quindici mezzi alle prime ore del mattino di oggi, giovedì 8 febbraio, per fare sentire la propria ...