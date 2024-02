Gli agricoltori vogliono prendersi il palco di Sanremo e Roma con la forza

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Se non potremo salire suldell'Ariston, saremo costretti a concentrare su, a partire da domani, tutti i trattori dei presidi della Lombardia, del Piemonte e della Liguria". È l'ultimatum lanciato dal movimento "Riscatto agricolo" ai vertici Rai in merito alla loro presenza durante una delle serate della 74esima edizione del festival di. Il secondo, a dire il vero, lanciato quest'oggi dallo stesso movimento. Oltre a quello sanremese, anche a, dalla Nomentana, Riscatto Agricolo ha chiesto un incontro immediato al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida (impegnato a Berlino) "o i trattori entreranno in città" per creare caos e disagi. Il suo collega Giancarlo Giorgetti, nel frattempo, confermato l'ipotesi di inserire una delle loro richieste, il taglio dell'Irpef ...

«Stiamo con gli agricoltori, chi sventola il tricolore non è mai un pericolo»: a dirlo in un’intervista al Giornale il ministro dell’Agricoltura ... (secoloditalia)

E’ il giorno della Protesta degli agricoltori a Roma . Molti trattori sono entrati nella Capitale per far valere le proprie ragioni. Gli ... (notizie)

E’ il giorno della Protesta degli agricoltori a Roma. Molti trattori sono entrati nella Capitale per far valere le proprie ragioni. La giornata ... (notizie)

il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e il ministro per gli Affari ...(© 9Colonne - citare la fonte...) Accedi al servizio Nove Colonne ATG e leggi il resto dell’articolo ...Il collettivo Agricoltori Autonomi continuerà le azioni di protesta ...23.31), 5 milioni 584mila con il 58.4% nella seconda (dalle 23.40 all'1.59. Sanremo, gli ascolti della terza serata: sono stati ...I quattro trattori sono passati per via Nomentana, piazza Indipendenza, piazza della Repubblica, via Napoleone III, via Cavour e al Colosseo. I trattori presenti al presidio di via Nomentana 1111 ...