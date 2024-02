Gkn | l’azienda diserta l’incontro | Fatto gravissimo | noi senza risposte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Si complica la situazione dei 180 lavoratori dell’ex Gkn di Campi Bisenzio. Al tavolo convocato in Regione dal consigliere del presidente Eugenio Giani sul tema delle crisi aziendali, Valerio Fabiani (foto), l’attuale proprietaria dello stabilimento campigiano Qf non si presenta, lasciandogli operai che da inizio anno sono sprovvisti anche di ammortizzatore sociale. La cassa integrazione per cessazione, in effetti, è scaduta il 31 dicembre. A quel punto le spettanze di gennaio potrebbero essere liquidate soltanto dalla società con scadenza domani. L’urgenza di provvedere al sostentamento di 180 famiglie, dunque, è l’esigenza più forte emersa durantecon istituzioni locali, sindacati e rsu. Questa assieme all’atteggiamento di chiusura da parte della società, assente alla riunione. "Si tratta di un ...