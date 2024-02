Giurì d' onore | Conte | Io portare via il pallone? Non l' ho mai avuto io in mano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 08 febbraio 2024 "La metafora calcistica utilizzata al presidente Mulè è del tutto fuori luogo e gli si ritorce contro. Lui dovrebbe interrogarsi sul perché si è ritrovato senza commissari al fianco. Durante la conferenza stampa non c'è stato scorcio di un'autocritica. Ilio non l'ho portato via, perché ilnon ce l'homai in. Ce l'aveva il presidente Fontana, che alla luce dei fatti sopravvenuti ha ritenuto che non si potesse proseguire e ha deciso con lo scioglimento" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev