Giurì Camera | Conte | da Mulè nessuna autocritica | volevano far vincere Meloni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb. (askanews) – “Ringrazio il presidente dellaFontana che ha deciso di sciogliere ild’Onore che rischiava di non essere imparziale come denunciato da due seri, autorevoli commissari che si sono dimessi proprio per questa ragione. Vedo chee la grancassaana in questo momento stanno parlando di oltraggio alle istituzioni ma evidentemente sono fuori dal mondo: la verità è che si voleva forse farfacilema a perdere sarebbero state le istituzioni. Le istituzioni perdono sempre, ogni qual volta un presidente del Consiglio viene in aula in Parlamento a mentire agli italiani”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppecommentando lo scioglimento deld’Onore istituito per verificare la fondatezza delle ...