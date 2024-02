Giudizi sintetici alla scuola primaria e strette sulla condotta | cosa prevede il disegno legge sulla scuola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tornano i voti tradizionali. Dal 2020,– cioè le vecchie ‘elementari’ – i sistemi di valutazione tradizionale erano stati abbandonati in favore dell’utilizzo dei livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base e in via di prima acquisizione). Ora un emendamento del governo al Ddl Valditara – che attualmente è all’esame della commissione Istruzione del Senato e ha come relatrice Carmela Bucalo di Fratelli d’Italia – punta a reintrodurre l’obbligo dei cosiddetti’. Come osservato dal Sole24ore, è la decima volta in circa cinquant’anni che i voti alle elementari vengono cambiati. L’attuale valutazione, entrata in vigore durante il governo Conte, con il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, non piaceva ai partiti della maggioranza, in ...