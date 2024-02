Giudice di gara con la Sampdoria L’arbitro per la sfida di sabato sarà Niccolò Baroni La quinta volta in cui incontrerà la nostra squadra

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha sceltocome direttore diper Pisa-della ventiquattresima giornata della Serie B 2023/2024.della sezione di Firenzequindi incaricato a condurre unache si prospetta delicatissima: sia gli uomini di Aquilani che quelli di Pirlo sono appaiati in classifica a quota 27, alla stessa distanza sia dai playoff che dai playout. Un dentro e fuori che potrebbe definire il proseguimento della stagione per entrambe le formazioni. Una partita complicata anche considerando la non simpatia tra le rispettive tifoserie, pur considerando lo sciopero da parte dei gruppi della Curva Nord, che al netto di sorprese dovrebbe proseguire anche per la partita di(calcio ...

Cade in Seconda la capolista Valdottavo Amatori ma dietro non ne approfittano. San Marco in vetta in Terza ai danni del Fidelitas B-Bar. Tutto sulla Quarta ...PROMOZIONE - Quattrocento euro di multa e anche squalifiche per alcuni dirigenti Pugno durissimo del Giudice Sportivo nei confronti del Potenza Picena. Il club è stato multato di €400 "Per aver alcuni ...Colpito il Monturano per il comportamento dei tifosi, anche il Castelfidardo dovrà pagare Il Giudice Sportivo ha inflitto €500 di multa al Monturano "Per aver alcuni propri sostenitori, durante la gar ...