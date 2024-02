Giovanni Allevi riparte da Sanremo | la luce | il buio | la rinascita del compositore

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Life&People.it Come sta? Finalmente si può rispondere a questa domanda. Il pianista è infatti apparso pubblicamente in occasione della seconda serata del Festival di2024, tornando a suonare il pianoforte dopo due anni e mezzo dalla scoperta della sua malattia, il mieloma multiplo, che l’ha costretto ad abbandonare le scene per dedicarsi alle cure. Sul palco dell’Ariston ilha eseguito “Tomorrow”, brano intriso di speranza. A breve il marchigiano tornerà tra mille difficoltà alla sua attività dal vivo, incantando con la sua delicatezza i teatri d’Italia e d’Europa. I primi passi e il fondamentale trasferimento a Milano Nella vita di, come ha confermato lui stesso durante il monologo sul palco dell’Ariston, la musica si è sempre intrecciata con la ...