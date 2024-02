Giovanni Allevi | il discorso sulla malattia a Sanremo 2024 | commuove TESTO E VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 8 febbraio 2024)ha commosso la platea del Festival diassorta in un rispettoso silenzio di fronte alla testimonianza del pianistasua, il mieloma cronico, di cui soffre da circa due anni. Con la voce rotta dalla commozione,ha raccontato al pubblico sanremese la sua esperienza con il tumore, vissuto come un “dono” in grado di rendere ancora più significativi tutti i più piccoli dettagli del mondo. Travolto dall’emozione, e costantemente interrotto dagli applausi scroscianti del pubblico,inizia raccontando il senso di smarrimento provato nel momento in cui ladisi è manifestata, per poi essere in breve tempo diagnosticata; forte è stata allora anche la paura ...