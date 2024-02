Giovanni Allevi | grande emozione sul palco di Sanremo | «Non dimentico il buio»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “Io non capisco niente in questo momento” queste le prime parole di24, nella Blueroom con Ema Stokholma e Gino Castaldo, dopo aver presentato suldell’Ariston ” Tomorrow” composta durante la degenza in ospedale. “Guarda Gino, tu dici giustamente vogliamo pensare alla parte allegra” ha continuato24, “quello che mi stai dicendo mi fa ricordare che fino a pochi mesi fa io ero steso sul lettino attaccato a delle flebo e se mi avessero detto che dopo alcuni mesi mi sarei ritrovato qui non ci avrei mai creduto. Quindi quella dimensione non posso dimenticarla, daldobbiamo sempre cercare la luce, una forza e una speranza”. LEGGI ANCHE –, Santi Francesi: «Pronti a ...