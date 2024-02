Giovanni Allevi | avete mai visto la moglie? Sono uniti da una grande passione

(Di giovedì 8 febbraio 2024)è tornato ad esibirsi davanti ad un pubblico dal vivo dopo la terribile scoperta della malattia che lo ha colpito. E lo ha fatto nel migliore dei modi possibile: il palco dell’Ariston in questa 74esima edizione del Festival della canzone italiano. La sua è stata una sua performance da brividi: ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Ecco chi è laSanremo (ilcorrieredellacitta.com)Due anni. Tanto è passato dall’ultimo concerto del famoso pianista. Un talento unico, cristallino, offuscato però da un terribile male, il mieloma multiplo che lo ha tenuto lontano dalle scene per ben due anni. Stasera però, durante la seconda puntata di Sanremo, è tornato ad esibirsi: dopo aver pronunciato un emozionante discorso. Cosa ...

Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Giovanni Allevi torna a suonare il pianoforte in pubblico a Sanremo. Il compositore torna in scena ... (dayitalianews)

Il pianista, dopo due anni di cure, è tornato a esibirsi sul palco dell'Ariston. E prima ha regalato al pubblico una riflessione sulla malattia: «Ho perso molto, il mio lavoro, ho perso i miei capelli ...«All’improvviso mi è crollato tutto». Inizia così il monologo di Giovanni Allevi, tornato sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo dopo quasi due anni lontano dalle scene per via della malattia.21.58: Sesto in gara Gazzelle, presentato dai Bnkr44. Esegue Tutto qui. Codice 06. Il ritorno di Giovanni Allevi 22.05: Scende il sipario. Il palco è pronto per diventare un “nuovo punto di partenza e ...