Giovanni Allevi a Sanremo | “Bellissimo essere se stessi” Il monologo

(Di giovedì 8 febbraio 2024)2024 è ospite della seconda puntata di mercoledì 7 febbraio. Il maestro è affetto da mieloma multiplo e aè tornato a mettere le mani sul pianoforte dopo una lunga pausa imposta dalle sue condizioni di salute precarie.ha infatti trascorso diverso tempo in ospedale. Sul palco del Festival si mette a nudo, toglie il cappello che ha indossato per tutto il suoe mostra i suoi capelli bianchi, stanchi delle cure. Poi si avvicina al pianoforte, ma prima informa il suo pubblico: “Non potendo più contare sul mio corpo, suonerò con tutta l’anima”. A2024,suona Tomorrow, “perché domani per tutti noi ci sia sempre ad attenderci un ...