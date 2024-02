Giovanni Allevi a Sanremo 2024 | il monologo | «Con la malattia mi è crollato tutto | ma non ho perso la speranza»

Giovanni Allevi ha commosso la platea del Festival di Sanremo 2024 assorta in un rispettoso silenzio di fronte alla testimonianza del pianista sulla ... (cinemaserietv)

La scelta di far esibire solo 15 cantanti nella seconda serata di Sanremo 2024 è sicuramente apprezzabile. Amadeus azzecca la formula dei ... (leggo)

Dopo gli ascolti record di martedì, miglior debutto di sempre per Amadeus , è appena andata in onda la seconda serata alla 74esima edizione del ... (isaechia)

Sanremo, 7 feb. (askanews) - "Il mieloma è una malattia cronica e non si vince mai questa battaglia, quindi che significa la mia presenza qui Innanzitutto la gioia di vivere il presente, non avrei cr ...Il contrasto tra presentatore e presentato può servire a creare un dialogo tra diverse forme espressive, valorizzando le qualità di ciascuna e creando un effetto sorpresa ...inviato a Sanremo Gli ascolti volano, Geolier negli streaming pure (imbattibile, si direbbe dai numeri), i trattori restano (per ora) al palo. La prima serata del quinto Festival di ...