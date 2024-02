Giovanili Il Ct Grosseto presenta i team

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il Circolo Tennishato le squadre. L’attività del Ctdi via Cimabue non si ferma. Domenica scorsa, infatti, si è tenuta lazione delle squadre. Ad accompagnare i giovani atleti i maestri e i componenti del consiglio del circolo presieduto da Paolo borghi. Il 2023 è stato ricco di soddisfazioni per il Circolo Tennis: dopo l’ottimo risultato ottenuto nel Grand Prix Scuole tennis, dove il sodalizio di via Cimabue si è piazzato al primo posto in Toscana, il Circolo cittadino ha conquistato il primo posto del Trofeo Fitp con 77 punti, precedendo oltre cento circoli tennis di tutta Italia. Non era mai accaduto che il Circolo Tennisarrivasse a un risultato così prestigioso: il ...