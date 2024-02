Giovanile Scandicci | che festa per l’Academy

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sarà spettacolo garantito quello programmato per stasera allo stadio "Bartolozzi" di(ore 18,30) per festeggiamenti per il 4° anniversario della scuola calcio "Alberto Di Chiara Academy". Una grandecon in programma l’attesissima partita del cuore fra le squadre "Di Chiara Friends vsBusiness", che vedrà la partecipazione di tanti personaggi illustri del mondo dello sport e dello spettacolo. Hanno garantito la loro presenta Leonardo Semplici, Cesare Prandelli, Serse Cosmi, Gianni De Magistris, Antonio Bennarrivo, Gianfranco Zola, Aldo Firicano, Lorenzo Amoruso e anche Fabio Cannavaro. Infine, è prevista anche la presenza del direttore generale della Fiorentina Giuseppe Barone che sarà accompagnato dal dirigente sportivo viola Daniele Pradè. L’ingresso al Bartolozzi sarà libero, con la possibilità di dare un ...