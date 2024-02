Giovane ucciso a Torre Annunziata

Cairate (Varese) – Un uomo di 26 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Cairate . Il dramma si è consumato in un appartamento in via ... (ilgiorno)

Omicidio nel Varesotto : un 26enne è stato ucciso nella sua casa. I carabinieri sono intervenuti in via Mascheroni a Cairate , dove in un appartamento ... (tg24.sky)

Agguato a Torre Annunziata: giovane ucciso in strada vicino al Tribunale. I fatti in provincia di Napoli. Indagano i carabinieri ...Un uomo di 24 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Torre Annunziata, nel Napoletano. I carabinieri sono intervenuti in corso Umberto I, non lontano dal Tribunale.Un giovane è stato ucciso in serata a Torre Annunziata, nel Napoletano. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 22 in corso Umberto I, non lontano dal Tribunale. L’uomo è stato centrato da alcuni ...