Giorno del Ricordo | la giornata in Prefettura

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Arezzo, 8 febbraio 2024 – Il prossimo 10 febbraio ricorre il “del” istituito con Legge 30 marzo 2004, n. 92 al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. In, alle ore 11.00, si procederà alla consegna della onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica, alla Memoria, al Sig. Luigi Del Vita. Il riconoscimento sarà ritirato dalla nipote, Signora Daniela Zatta. Gli organi di informazione sono invitati a partecipare. le celebrazioni proseguiranno, alle ore 12.00, presso il Monumento di Largo Martiri delle Foibe con la deposizione di una corona di alloro.

Ultimo giorno di test a Sepang per la MotoGP 2024: Bagnaia frantuma il record della pista, in classifica dei tempi lo seguono Martin e Bastianini ... (fanpage)

Latina – sabato 10 febbraio, a Latina , si svolgerà una cerimonia commemorativa in occasione del Giorno del Ricordo . Alle ore 10.15 è prevista la ... (temporeale.info)

A seguito delle proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, a decorrere dal giorno 8/02/2024, giorno successivo a quello di controllo, fino al successi ...Il giorno antecedente la prima serata del festival di Sanremo 2024, la coppia Amadeus/Mengoni, in conferenza stampa, ha intonato, per non perdere occasione di fare politica e cavalcare l'onda, la soli ...Prosegue il calo dei noli container dall’Asia all’Europa. Nella prima settimana di febbraio quello spot medio da Shanghai e Genova è sceso dell’11% e quello da Shanghai a Rotterdam è sceso del 5%. Ma ...