Giorno del Ricordo | il significato e le iniziative in Bergamasca

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il 10 febbraio è ildel. Questa ricorrenza ogni anno richiama alla memoria i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata affinché avvenimenti drammatici come questi non si ripetano più. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, vuole “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. La data prescelta ha unparticolare: è ilin cui, nel 1947, fu firmato il trattato di Parigi, che assegnava alla Jugoslavia l’Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte dell’Italia. LEGiovedì 8 febbraio ...

Il prequel di A Quiet Place con Lupita Nyong'o anticipato da un primo in Quiet ante teaser trailer in cui si anticipano i temi del film che virerà ... (movieplayer)

L'Aquila - Oggisarà una giornata intensa per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , che farà tappa in Abruzzo per una serie di importanti ... (abruzzo24ore.tv)

Esiste una formula che permette di calcolare quante calorie ognuno di noi consuma durante la notte, ed è ovviamente influenzata da alcune variabili come sesso, età, altezza, peso corporeo, stile di vi ...Tre appuntamenti di "Lungo il confine orientale italiano" iniziano con l'incontro con Enrico Maria Milic, autore del libro "La locanda ai margini d'Europa", per commemorare la tragedia degli italiani ...In corso il terzo e ultimo giorno di test a Sepang, dove quattro piloti sono riusciti a scendere sotto il muro dell'1:57. Davanti a tutti c'è per ora Pecco Bagnaia, che ha firmato il nuovo record ...