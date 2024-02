Giornata Memoria | l’evento dell’università Tor Vergata che racconta la storia dell’ex studente ebreo sfuggito alla persecuzione

Con il messaggio della senatrice Liliana Segre , esperti in cattedra al Convitto dell’ Istituto Alberghiero per non dimenticare. Grazie all’impegno ... (lanazione)

(Adnkronos) - Come ogni anno, il 27 gennaio è la data scelta per La Giornata della Memoria, per ricordare il dramma dello sterminio e delle persecuzioni nei confronti del popolo ebraico. Il giorno è q ...La cerimonia davanti alla sede della Questura. Fucilati dai nazisti nel 1944, si chiamavano Pietro Ermelindo Lungaro, Emilio Scaglia e Giovanni Lupis.Lo ha raccontato in occasione dell’evento “La Giornata della Memoria: a Villa Mondragone l’esperienza di un giovane studente ebreo dell’epoca”, tenutosi a Monte Porzio Catone nella Villa Mondragone di ...