Giorgia Meloni alla mostra dedicata a Enrico Berlinguer

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) AGI - L'immagine è di impatto, così come il gesto, ma poi nel messaggio finale ci sono il senso e la sintesi di una visita così particolare. Che un presidente del Consiglio visiti unaa un'eminente figura politica del passato non è cosa rara e insolita. Ma negli spazi dell'ex Mattatoio di Testaccio a Roma c'è tutto il percorso politico, storico e anche umano di un leader che ha lasciato un solco profondo.rappresenta ancora oggi un'idea, un punto di riferimento per una sinistra riformista, aperta e inclusiva. Il leader che riempiva le piazze, che appassionava, che portò una generazione nuova a dirigere il partito. Earriva da un fronte completamente opposto: le radici nella destra che si contrappose con forza ...