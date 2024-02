Giorgia ai vertici e Travolta in basso Glorie e miserie di un' altra serata del festival

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La secondadi Sanremo 2024 è stato aperta da Ruggero, il nonno di Viva Rai2!. Che – badge al collo per l’ingresso all’Ariston – ha cantato Italodisco dei The Kolors. E il messaggio è stato subito chiaro, ilsarebbe tornato a essere un gran minestrone. I cantanti meteore di Sanremo, dal successo a una nuova carriera X Leggi anche ...

Il conduttore e direttore artistico: “Il sit-in del Pd in Rai Io sono per la libertà”. Ospiti della seconda serata: John Travolta, Giovanni Allevi, Giovanni ...Il debutto ufficiale nel panorama musicale mainstream di Giorgia è avvenuto a Sanremo Giovani nel 1993, quando presentò il brano da lei scritto, intitolato “Nasceremo”. La vittoria in quella competizi ...Elezioni L'Aquila - 07/02/2024 20:14 - Giorgia Meloni ha fatto il suo primo annuncio durante la sua visita all'Aquila, concentrandosi sulla ferrovia Roma-Pescara. La premier, giunta ...