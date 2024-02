Giorgetti | ipotesi norma Irpef agricola

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 16.37 "E' in corso di valutazione l'intervento in materia di esenzione dell'per gli imprenditori agricoli che necessitano di un effettivo sostegno, eventualmente prevedendo specifiche franchigie". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlorispondendo al question time in Senato. "Tale misura potrà essere inserita nel primo veicolotivo utile che potrebbe essere anche il decreto Milleproroghe attualmente allo studio della Camera", ha aggiunto