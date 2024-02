Giletti in prima fila a Sanremo per l' annuncio sul suo futuro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Massimoè pronto a tornare in Rai e l'occasione per l'arriverà nella terza serata dell'edizione 2024 del Festival di. Nella scaletta della kermesse che va in onda su Rai1 alle 21.57 è previsto che Amadeus raggiunga il collega conduttore, seduto inin platea. I due parleranno - con le solite battute - del programma televisivo checondurrà per celebrare i 70 anni della Rai. Arriva quindi la parola fine dopo le speculazioni degli ultimi mesi sul ritorno dell'ex La7 a viale Mazzini., lo scorso anno, aveva condotto Non è l'Arena, programma interrotto in anticipo dall'editore Urbano Cairo. Una scelta che scatenò una serie infinita di polemiche, con il presidente del Torino che ha però recentemente smentito tutti i ...