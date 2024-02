Gianni Infantino | “Il razzismo è un crimine terribile | abbiamo gli strumenti per sradicarlo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “Viviamo in un mondo diviso,sempre detto che il calcio unisce ma anche il nostro mondo è diviso, aggressivo. Nelle ultime settimaneassistito sfortunatamente a tanti casi die non è più accettabile, dobbiamo fermarlo. Ilè un, qualcosa digliper”. È il messaggio del presidente della Fifa,, ospite a Parigi del Congresso della Fifa. “Quello che facciamo non è sufficiente, dobbiamo prenderci la responsabilità – ha aggiunto – Tutti insieme, nei prossimi 3 mesi che precedono il Congresso della Fifa di maggio a Bangkok, dobbiamo rimanere uniti nella lotta al, fermiamolo ...