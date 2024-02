Giani declina l’invito Pd Fumata nera a Ponsacco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Candidarmi a sindaco? No, grazie. Ho ricevuto un invito a candidarmi, sì non lo nego. Ma voglio dedicarmi alla mia famiglia e all’impegno che da anni ho nell’associazionismo". E’ il curioso caso del Pd di, un partito che, per il dopo Brogi, fa i conti con una sequela di rinunce. Le parole in grassetto appartengono a Alessio, ossia l’ennesimo nome papabile per la candidatura a sindaco nel Pd. E altra defezione.cosìper ragioni personali (è diventato pradre da 5 mesi). E i Dem si arrovellano, si immagina con ragionevole certezza. E al momento non arriva nessun segnale dalla segreteria (il nostro giornale ha provato più volte a contattarla). E’ la fotografia di un Pd forse dilaniato dalle correnti, forse in cerca di un nome che si faccia sintesi del governo ...