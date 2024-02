Giana Chiappella | | Finalmente in LegaPro»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) GORGONZOLA (Milano) "L’arte di vincere la si impara dalle sconfitte", diceva il rivoluzionario venezuelano Simon Bolivar. Il concetto è arrivato anche a Gorgonzola. E nel destino di Andrea. Parole? Fatti. Da “centralone” difensivo sbarca allanel 2008, diventa capitano, retrocede nel 2011. La filastrocca successiva, però, è nota: Promozione, Eccellenza e Serie D. 3 campionati vinti in 3 anni. Professionismo dunque... Nein: il capitano lascia, il lavoro in banca diventa inconciliabile con la Serie C. Amen, peccato? Niet. Prende poi ad allenare le giovanili della, dal 2017: Berretti e Primavera che porta a una promozione. Cancellata però dalla retrocessione della prima squadra. Altro zampino del destino? Sì, perché in Serie D in panchina ci va lui. Vince subito. E si riprende quella Serie C salutata da ...