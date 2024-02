“Gesto osceno” nei confronti di Ocampos | il comunicato del Siviglia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’argentino è stato vittima di un momento mai vista prima: il club andaluso ha subito preso le sue parti attaccando La Liga Caos ne La Liga spagnola. Nell’ultimo match del, l’attaccante argentino Lucasha vissuto un momento veramente insolito, che ha infastidito sia lui che il club andaluso. Infatti, mentre giocava in casa del Rayo Valelcano, è stato molestato da un tifoso di casa. Nel momento in cui si stava preparando a effettuare una rimessa laterale al 33’ del primo tempo, un uomo presente sugli spalti si è avvicinato per colpirlo nel didietro. Il calciatore, ovviamente, non ha reagito bene alale si è girato tutto confuso e incredulo.in campo con ilcontro il Rayo Vallecano (Ansa) – Cityrumors.itLa gara è stata interrotta per pochi ...